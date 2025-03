Duathlon di San Damiano a tinte piacentine: Molinari e Trevisani sul podio

Tania Molinari e Filippo Trevisani sono stati i grandi protagonisti nostrani del Duathlon di San Damiano, manifestazione che si è svolta per la prima volta in assoluto all’aeroporto militare situato nel Comune di San Giorgio. Oggi, domenica 30 marzo, la pista dell’aeroporto militare si è rivelata terreno perfetto per le competizioni dei circa 150 atleti che si sono sfidati lungo le tradizionali distanze dei 5 chilometri da percorrere di corsa, poi 20 in bicicletta e infine altri 2,5 di corsa.

La soddisfazione più bella l’ha regalata Molinari del Piacenza Triathlon Vittorino che ha dovuto vedersela contro atlete del calibro di Ilaria Zane dell’Overcome e Denise Cavallini del DDS. Sembrava un discorso ristretto a loro due, invece la piacentina si è subito messa in mezzo terminando la prima frazione di corsa al secondo posto alle spalle di Zane, ha pagato qualcosa nel percorso in bicicletta, ma poi ha dato il tutto per tutto nell’ultimo tratto di corsa recuperando secondi sull’avversaria e conquistando un ottimo argento. Zane ha così vinto la classifica assoluta con il tempo di 58’42”, Molinari ha chiuso seconda in 59’40”, terza Cavallini con il tempo di 1h00’14”.

Per Tania Molinari è arrivato anche il titolo provinciale e si conferma in uno stato di forma veramente di grazia dopo le ultime vittorie arrivate nel triathlon.

La gara maschile è stata una sorpresa per tutti, anche in questo caso ci si aspettava un testa a testa tra Trevisani, piacentino cresciuto nel TriVittorino ma che ora corre per il Cus Pro Patria Milano e Marco Corti dello Zerotrenta Triathlon, grande affezionato della “Primogenita” che si è sempre piazzato sul podio ma mai al primo posto. Anche questa volta non gli è andata bene perché tra i due litiganti il terzo gode e nello specifico è il giovane Lukas Lanzinger del Bressanone Nuoto che ha beffato tutti quanti vincendo in 52’40”. Corti si è dunque dovuto accontentare del secondo posto con il tempo di 52’41” proprio a un passo dalla vittoria, sul gradino più basso del podio Trevisani in 53’33”.

Campione provinciale maschile è stato invece Michele Pezzati del PiacenzaTriVittorino, 18esimo assoluto in 58’42”. Nel para-duathlon per disabili, novità nella novità, che ha visto il trionfo di Michele Pasquazzo del Feniks Seavim Team in 59’50”.