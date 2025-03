Fuga dai playout: Piacenza chiamato a rialzarsi in casa contro il San Marino

Il San Marino con la stanchezza per il turno infrasettimanale giocato mercoledì (4-4 col Tuttocuoio), il Piacenza portando con sé una settimana intensa per le voci e poi i cambiamenti a livello societario – il mancato ritorno dell’ex presidente Roberto Pighi, il futuro passaggio di Gatti e Rigolli da soci a sponsor – e la solita infinita lista di assenze.

Quello che andrà in scena oggi, domenica 30 marzo alle 15 al Garilli, sarà uno scontro salvezza a ostacoli. Per i biancorossi, non sarà facile ignorare il contesto, considerato che la Curva Nord ha annunciato che prima della gara si ritroverà alle biglietterie per chiedere chiarezza sul futuro del Piacenza.

Sfida cruciale complicata, in campo, dall’assenza di giocatori recuperati: la data del rientro di Corradi e Tentoni resta un rebus, dopo un’altra settimana che aveva aperto alla speranza; Del Dotto starà fuori almeno 20 giorni dopo aver aggravato il suo infortunio contro la Pistoiese; a loro va aggiunto Andreoli squalificato per l’ammonizione da diffidato di una settimana fa.

Difesa con gli uomini contati (Iob, Zucchini e Napoletano) e possibile chance per Dalcerri in fascia, mentre in mezzo potrebbero rivedersi Santarpia e Bachini.

Le probabili formazioni di Piacenza-San Marino

Piacenza (3-5-2): Franzini; Napoletano, Zucchini, Iob; Dalcerri, Santarpia, Bachini, Palma, Ruiz; Recino, D’Agostino. All. Rossini. A disposizione: Di Giorgio, Delmiglio, Casazza, Mantegazza, Muhic, Sambou, Stefanoni, Velardi, Castelli.

San Marino (4-3-3): Branduani; Mezzasoma, Fabbri, Pasa, Miglietta; Arcopinto, Touré, Muro; Giacomini, Passewe, Di Francesco. All. Biagioni. A disposizione: Pazzini, Yakubiv, Biguzzi, Haruna, Manneh, Rota, Gennari, Gibilterra.