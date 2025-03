Italiani di scherma, il Pettorelli chiude con due promozioni e un terzo posto

Stanco ma felice, come tutti i suoi collaboratori. Alessandro Bossalini e il Circolo Pettorelli chiudono con il sorriso, domenica 30 marzo, la quattro giorni tricolore a Piacenza Expo. “Dal punto di vista agonistico – le parole del presidente biancorosso – il bilancio è estremamente positivo, con due promozioni con le squadre di spada e la salvezza in B1 della formazione maschile di sciabola. Sabato gli spadisti hanno festeggiato la terza promozione consecutiva facendo tornare l’A2 a Piacenza dopo 11 anni vincendo in semifinale un derby emiliano infuocato contro Modena e chiudendo secondi. Ancor più inaspettato il terzo posto delle spadiste, promosse dalla B2 alla B1 nonostante in rosa ci fossero due ragazze giovanissime come Irene Cecchet e Camilla Parenti. Anche dal punto di vista organizzativo abbiamo avuto belle conferme, il comitato organizzatore del Pettorelli è riuscito a gestire bene l’evento tra gare e la valorizzazione delle bellezze e delle eccellenze piacentine. Questo ci fa ben sperare per giugno, dove dal 5 al 10 per la prima volta avremo i Campionati italiani Assoluti a Piacenza, con i vincitori di medaglie olimpiche in pedana. Un’occasione unica per la nostra città; già domani ho una prima riunione: non c’è tempo per rifiatare”.