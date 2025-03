Bakery Piacenza all’esame Legnano Knights, per i Bees c’è l’ostacolo Omegna

Domenica da non fallire per le piacentine della pallacanestro di Serie B Nazionale, impegnate oggi – 30 marzo – in due sfide decisive per il proprio futuro.

Si conclude con la trasferta di Castellanza la settimana piena della Bakery Basket Piacenza che, per la trentaquattresima giornata di campionato, giocherà alle 18 contro i Legnano Knights. Una settimana molto positiva quella dei biancorossi, che sono riusciti nell’impresa di battere prima Omegna e poi Lumezzane, agganciando così il treno salvezza diretta che vede Bakery, Crema e Desio appaiate a quota 24 punti. Concluso il mese di marzo, si prospettano le ultime quattro partite della stagione regolare.

Un colpaccio per dare ulteriore impulso alla lotta salvezza. Oggi alle 18 al PalArquato di Castell’Arquato i Fiorenzuola Bees cercano il bersaglio importante ospitando la Paffoni Fulgor Omegna, quinta forza del girone A di serie B nazionale maschile con 40 punti. I piemontesi vogliono avere un ricordo più dolce delle trasferte piacentine dopo aver perso domenica scorsa al PalaFranzanti contro la Bakery. In Val d’Arda, però, troveranno una squadra, quella di Dalmonte, affamata di punti salvezza. I gialloblù si trovano a quota 20 punti (la metà di Omegna) in piena zona play out, ma la quota salvezza diretta dista solo quattro lunghezze e non è ancora del tutto fuori portata. I Bees arrivano dal provvidenziale e sofferto successo in terra siciliana grazie al 68-70 nello scontro diretto contro Ragusa, dove Fiorenzuola ha dimostrato ancora una volta nel recente passato vitalità e carattere, doti preziose nella lotta per restare nella terza categoria nazionale.