Somma e Carrozza ospiti questa sera a Zona Calciopoi torna Zona Padel

Nemmeno il cambio di assetto societario è riuscito a dare la scossa al Piacenza, che contro il San Marino non è andato oltre un pareggio frutto del solito torpore domenicale che accompagna ormai da tempo i biancorossi, ancora preoccupantemente ai limiti della zona play out. Nello stesso girone, il Fiorenzuola ultimo della classe ha avuto uno scatto di orgoglio vincendo sul campo del Progresso, quando però ormai sembra troppo tardi per raddrizzare la stagione. Serie D in primo piano questa sera a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30. Ospiti in studio, il difensore biancorosso Michele Somma e l’attaccante rossonero Alessandro Carrozza.

Volata finale anche per i campionati dilettanti, con il Nibbiano&Valtidone che ha riconquistato la vetta in Eccellenza e la Pontenurese che ha allungato sulla Bobbiese in testa alla Promozione. Immagini, gol e commenti anche per Prima, Seconda e Terza categoria.

