Ingredienti per la torta:

Cioccolato fondente g 150;

Burro g 15;

Uova n. 3;

Zucchero a velo g 25;

Zucchero semolato g 40;

Farina g 30;

Lievito in polvere per dolci g 5.

Per la panna:

Panna fresca ml 125;

Per decorare:

Frutti di bosco misti q.b.;

Chicchi di melagrana q.b.;

Zucchero a velo g 25.