Cuore di frolla al tè verde, ganache al cioccolato e frutti di bosco

Ingredienti per la pasta frolla:

Farina bianca 00 g 250;

Burro g 125;

Zucchero g 100;

Uova intere n. 1;

Tuorli n. 1;

Tè verde in foglie g 7;

Vaniglia n. ½ stecca;

Scorza d’arancia non trattata n. ½;

Sale fino q.b.

Per la ganache:

Cioccolato fondente g 250;

Panna fresca ml 200;

Fogli di colla di pesce n. 2.

Per la rifinitura:

Frutti di bosco freschi n. 3 cestini