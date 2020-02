Ingredienti:

Acqua ml 100;

Latte ml 150;

Burro g 60;

Farina bianca 00 g 150;

Uova medie n. 3-4;

Zucchero semolato g 125;

Lievito per dolci n. 1/2 bustina;

Sale fino q.b.;

Olio di arachide per friggere l 1;

Carta paglia o per fritti.

