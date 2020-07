Polenta bianca prezzemolata con filetti di sgombro al cartoccio

Ingredienti per la polenta:

Farina di mais bianca g 250;

Prezzemolo n. 3 rametti;

Sale grosso g 5;

Acqua ml 750;

Olio evo g 5;

Ingredienti per il condimento:

Filetti di sgombro g 600;

Capperi in salamoia g 10;

Olive nere senza nocciolo g 20;

Pinoli g 20;

Pomodorini ciliegino g 200;

Olio evo g 40;

Vino bianco secco ml 150;

Sale fino q.b.;

Pepe nero macinato q.b.;

Carta forno per cartoccio.