Bocconcini di cioccolato bianco e biscotti salati al Parmigiano

Ingredienti per i biscotti:

Farina bianca tipo 0 g 250;

Burro g 70;

Parmigiano reggiano grattugiato g 50;

Acqua g 50;

Lievito in polvere per torte salate n. 1 cucchiaino;

Sale fino q.b.

Per i cioccolatini:

Cioccolato bianco g 250;

Trito di prezzemolo fresco n. 1 cucchiaio;

Olive nere g 50;

Arancia non trattata n. ½ scorza grattugiata

Per guarnire:

Robiola g 75.