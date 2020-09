Ingredienti per 8 polpette:

Macinato di vitello 300 g

Spezie miste 20 g

Peperoncino in polvere

Pepe nero macinato

Paprika dolce

Curcuma in polvere

Noce moscata in polvere

Cannella in polvere

Macinato di bovino adulto 300 gr

Sale fino q.b. (solo dopo cottura)

Olio evo 40 g

Spicchio d’aglio 1