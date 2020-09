Panino ai semi di girasole con “hamburger” di fagioli

Ingredienti per l’impasto di 6 panini:

Farina bianca tipo1 g 500;

Semi di girasole g 50;

Lievito di birra g 12;

Sale fino g 5;

Olio evo ml 50;

Acqua ml 300;

Zucchero semolato g 20.

Ingredienti per l’hamburger di legumi:

Fagioli borlotti in scatola g 125;

Fagioli rossi in scatola g 125;

Farina di riso g 25;

Cipolla g 80;

Sale fino q.b;

Pepe nero macinato q.b.;

Rametto di salvia n.1;

Rametto di rosmarino n.1;

Olio extravergine d’oliva n. 2 cucchiai;

Patate pasta bianca g 150

Altri ingredienti per la farcitura:

Pomodoro cuore di bue n. 1;

Rucola g 30;

Pinoli g 5;

Grana Padano stag. oltre 20 mesi g 15;

Olio evo g 70;

Sale fino q.b.;

Cipolle bionde n.1;

Acqua g 20;

Zucchero g 30.

