San Valentino, tre ricette per gli innamorati in onda su “Pronto in tavola”

L’amore si festeggia anche a tavola. In vista di San Valentino, la ricorrenza dedicata agli innamorati, il format culinario di Telelibertà “Pronto in tavola” porterà sullo schermo tre ricette romantiche da condividere con la dolce metà: risotto al Martini bianco e gamberi al profumo di limone; filetto di orata a vapore con crema di scarola e scarola al salto con uvetta e pinoli; e cuore di frolla al tè verde, ganache al cioccolato e frutti di bosco. Stasera, alle ore 20.30, sul canale 98 o 598 del digitale terrestre i telespettatori potranno conoscere i segreti di queste sofisticate preparazioni dal successo assicurato: d’altronde, per la più romantica delle feste, perché non stuzzicare il palato della persona amata con piatti originali e gustosi? Come di consueto, a condurre il programma saranno Laura Fregoni e la chef Debora Saccardi.

Il format è realizzato in collaborazione con Musetti, Cantine Valtidone, La Pizza + 1, Pastificio Groppi, Crai e Panificio Devoti.