Su “Pronto in tavola” l’impiattamento a regola d’arte

L’occhio vuole la sua parte. In cucina, oggi più che mai. L’estetica dei piatti è diventata una caratteristica imprescindibile sia a ristorante che in casa. Di questo si occuperà quindi la nuova puntata di “Pronto in tavola”, il format culinario di Telelibertà in programma stasera alle ore 20.30 sul canale 98 o 598 del digitale terrestre. La chef Debora Saccardi e la conduttrice Laura Fregoni illustreranno la preparazione di tre ricette direttamente legate alla tecnica di presentazione degli ingredienti: ravioli di broccoli con crema di cipolla rossa; tagliata di manzo al pepe con crema al parmigiano e funghi arrosto; crema cotta con meringhe e salsa all’arancia.

Il programma andrà in replica venerdì alle ore 12.30. Sul sito Liberta.it è possibile consultare tutte le ricette finora trasmesse su Pronto in Tavola, format realizzato in collaborazione con gli sponsor Musetti, Cantine Valtidone, La Pizza + 1, Pastificio Groppi, Crai e Panificio Devoti.