Pronto in Tavola: uovo protagonista alle 20.30 su Telelibertà

“Uovo ghiotto” è il titolo della puntata di Pronto in Tavola che verrà trasmessa stasera, giovedì 5 marzo, alle ore 20.30, su Telelibertà. Il format culinario condotto dalla chef Debora Saccardi e Laura Fregoni mostrerà ai telespettatori tre ricette con l’uovo come ingrediente principale: frittata di funghi, zucca e radicchio; zuppa di verdure con uovo pochè; omelette souffleé con mele al vino rosso e crema alla cannella. In cucina, infatti, l’uovo è un elemento davvero versatile, che si adatta a molteplici utilizzi: a seconda di come viene trattato cambia consistenza, colore, gusto e profumo. Si parla così di doratura, emulsione, gelificazione e così via. Dal punto di vista delle proprietà nutrienti, l’albume è composto principalmente da acqua e proteine ed è caratterizzato da sali minerali (magnesio, sodio e potassio), vitamine del gruppo B, e glucidi (soprattutto glucosio). Il tuorlo – cioè la parte interna – è ricco di ferro, fosforo e calcio.

“Pronto in tavola” andrà in replica venerdì alle ore 12.30. Un’apposita sezione del sito Liberta.it raccoglie tutte le ricette finora trasmesse nel programma, realizzato in collaborazione con Musetti, Cantine Valtidone, La Pizza + 1, Pastificio Groppi, Crai e Panificio Devoti.

