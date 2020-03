Colori, sapori e profumi: la creatività delle spezie su “Pronto in tavola”

Colori, profumi e sapori si riassumono in un’unica parola: spezie. La nuova puntata di “Pronto in tavola”, il format culinario di Telelibertà in onda stasera alle ore 20.30, si focalizzerà sulla preparazione di tre piatti che non possono prescindere dalle sostanze aromatiche: tortini con patate e cumino; bocconcini di petto di pollo al latte di cocco e curry con gnocchetti; torta morbida alla curcuma con crema e riduzione al caffè.

Sul canale 98 o 598 del digitale terrestre, infatti, la chef Debora Saccardi e la conduttrice Laura Fregoni illustreranno le varie tecniche di utilizzo delle spezie, un fattore che non va sottovalutato quando si sperimenta la propria creatività sui fornelli: aglio, pepe, peperoncino o prezzemolo, ma anche zenzero, chiodi di garofano, curry, cardamomo o anice stellato.

Il programma andrà in replica venerdì alle ore 12.30. Sul sito Liberta.it è possibile consultare tutte le ricette finora trasmesse su Pronto in Tavola, format realizzato in collaborazione con gli sponsor Musetti, Cantine Valtidone, La Pizza + 1, Pastificio Groppi, Crai e Panificio Devoti.