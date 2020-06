Effetti del lockdown sull’agricoltura: il focus di “Nel Mirino”

Si parlerà dell’agricoltura piacentina post Covid-19 nella nuova puntata di “Nel Mirino”, il format d’approfondimento di Telelibertà in onda stasera (12 giugno) alle ore 21. Il direttore Nicoletta Bracchi intervisterà i rappresentanti del comparto e l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi per approfondire le ripercussioni economiche causate dall’emergenza epidemiologica, concentrandosi in particolare sul settore vitivinicolo e caseario. Le repliche verranno trasmesse sabato alle ore 9 e 17.05.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà