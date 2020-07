Su Telelibertà riparte Artshow: cinema, teatro, sociologia e non solo

Stasera (7 luglio) alle ore 21 parte la nuova stagione estiva di Artshow, la rubrica culturale di Teleliberà trasmessa dallo Spazio Luzzati. A condurre il format è la giornalista Patrizia Soffientini.

L’appuntamento del martedì (riproposto in replica il giorno successivo alle 9 e alle 13.35) riprende con un giovane regista monzese, Andrea Meroni, che sta raccogliendo materiale per girare un documentario sull’attore Franco Fabrizi, originario di Cortemaggiore. La seconda puntata andrà in onda il 14 luglio con un ospite che riserva molte sorprese agli amanti del teatro: Cristina Ferrari, direttore artistico del Municipale per le stagioni di lirica, danza e concertistica. Martedì 21 luglio interverrà l’architetto Enrico De Benedetti, piacentino che ha assunto un impegno di grande rilievo all’Opera Metropolitana di Siena. Martedì 28 luglio toccherà al professor Bernardo Carli, già preside del liceo artistico Cassinari e oggi ideatore dello spazio-libri “Fabbrica di Nuvole” aperto a tutti in via Roma. Infine martedì 4 agosto sarà protagonista il sociologo Giampaolo Nuvolati, insegnante all’università

di Milano, esperto di sociologia dell’ambiente e del territorio.

Artshow è un format televisivo ideato dal direttore Nicoletta Bracchi, con la regia di Giuseppe Piva coadiuvato dal tecnico Davide Franchini e la collaborazione al montaggio di Matteo Capra e Alessandra Colpo.