Notizie, approfondimenti e fiabe: il palinsesto natalizio di Telelibertà

A Natale l’informazione non si ferma. I piacentini possono restare aggiornati sull’attualità del nostro territorio anche nei tradizionali giorni di festa della Vigilia, Natale e Santo Stefano, sul canale 98 o 598 del digitale terrestre. Il Tgl è in programma il 24, 25 e 26 dicembre alle 13.15 e 19.30, come sempre con le notizie di Piacenza e provincia curate dalla nostra redazione. Quest’anno un particolare sforzo è rivolto a Santo Stefano: il telegiornale torna infatti in diretta nelle edizioni di giorno e sera, per accompagnare le persone in questo momento difficile.

ECCO IL PALINSESTO COMPLETO DI TELELIBERTA’ NEL PERIODO NATALIZIO:

Giovedì 24 dicembre

8.00 TGL Mattina

Le notizie da Piacenza e provincia.

13.00 Assapora Piacenza in viaggio

Alla scoperta del territorio e delle sue peculiarità enogastronomiche. A cura del Consorzio Piacenza Alimentare. Conduce Marzia Foletti.

13.15 TGL Giorno

Le notizie da Piacenza e provincia.

13.40 La copertina di Libertà

Sulla prima pagina di Libertà, in occasione della Vigilia, si augura un Buon Natale con un dipinto di un artista piacentino. A cura di Carlo Francou

13.50 TG Dire

Approfondimenti a cura della redazione dell’Agenzia Dire.

14.15 TGL Giorno

Le notizie da Piacenza e provincia. (r)

14.30 Live News

Informazione in tempo reale dall’Agenzia Ansa.

19.30 TGL Sera

Le notizie da Piacenza e provincia.

20.10 Favole in Libertà

Striscia di quotidiana di narrazione, magia e fantasia sulle ali di racconti più o meno antichi della tradizione italiana, europea e del mondo. A cura di Teatro Gioco Vita.

20.30 I presepi piacentini nel Natale del Covid

La natività oltre il virus. A cura di Thomas Trenchi.

20.50 Le strade della vita – Natale

Intervista a un laico e un religioso per ascoltare storie e pensieri di mondi diversi. Quest’anno sono ospiti Stefano Bertuzzi, in collegamento dagli Stati Uniti uniti dove opera nello staff del virologo Fauci. Nella seconda parte dialogo con mons. Michele Tomasi, vescovo della diocesi di Treviso.

21.30 I concerti del Conservatorio

Il violista Danilo Rossi dirige l’orchestra filarmonica del conservatorio nel concerto inaugurale del Festival Piacenza Musica dedicato alle vittime di Covid-19 di Piacenza e Provincia.

23.00 TGL Sera

Le notizie da Piacenza e provincia.

Venerdì 25 dicembre

8.00 TGL Mattina

Le notizie da Piacenza e provincia.

12.00 Le strade della vita – Natale

Intervista a un laico e un religioso per ascoltare storie e pensieri di mondi diversi. Quest’anno sono ospiti Stefano Bertuzzi, in collegamento dagli Stati Uniti uniti dove opera nello staff del virologo Fauci. Nella seconda parte dialogo con mons. Michele Tomasi, vescovo della diocesi di Treviso.

13.00 Assapora Piacenza in viaggio

Alla scoperta del territorio e delle sue peculiarità enogastronomiche attraverso i racconti dei produttori e le ricette tramandate. A cura del Consorzio Piacenza Alimentare. Conduce Marzia Foletti.

13.15 TGL Natale

A cura della redazione di Telelibertà.

13.35 I presepi piacentini nel Natale del Covid

La natività oltre il virus. A cura di Thomas Trenchi.

14.00 Documentari La Fenice

“Musica nel vento” di Elisabetta Premoli e “Le stagioni della Val d’Arda” di Rodolfo Villaggi.

17.35 Una notte in galleria

Dalla Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni, il concerto “Una notte in Galleria. Le meraviglie del parco, la musica, i progetti futuri”. “Carmen e altre storie”. Selezione dalla Carmen di Bizet e arie da camera tra Otto e Novecento.

19.30 TGL Natale

A cura della redazione di Telelibertà.

20.10 Favole in Libertà

Striscia di quotidiana di narrazione, magia e fantasia sulle ali di racconti più o meno antichi della tradizione italiana, europea e del mondo. A cura di Teatro Gioco Vita.

21.00 Nel Mirino

Nel format di attualità di Telelibertà,il direttore Nicoletta Bracchi intervista ospiti e approfondisce temi legati all’attualità sul territorio piacentino.

23.00 TGL Natale

A cura della redazione di Telelibertà.

23.30 Le strade della vita – Natale

Intervista a un laico e un religioso per ascoltare storie e pensieri di mondi diversi. A cura di Barbara Tondini.

Sabato 26 dicembre

8.00 TGL Natale

Le notizie da Piacenza e provincia.

13.00 Assapora Piacenza in viaggio

Alla scoperta del territorio e delle sue peculiarità enogastronomiche. Trasmissione a cura del Consorzio Piacenza Alimentare. Conduce Marzia Foletti.

13.15 TGL Giorno

Le notizie da Piacenza e provincia.

14.15 TGL Giorno

Le notizie da Piacenza e provincia.

14.30 Le strade della vita – Natale

Intervista a un laico e un religioso per ascoltare storie e pensieri di mondi diversi. Quest’anno sono ospiti Stefano Bertuzzi, in collegamento dagli Stati Uniti uniti dove opera nello staff del virologo Fauci. Nella seconda parte dialogo con mons. Michele Tomasi, vescovo della diocesi di Treviso.

18.30 Le Strade della Vita

La rubrica settimanale dedicata alla vita della Diocesi. Immagini, interviste e il commento al Vangelo della domenica. A cura della giornalista Barbara Tondini.

19.30 TGL Sera

Le notizie da Piacenza e provincia.

20.10 Favole in Libertà

Striscia di quotidiana di narrazione, magia e fantasia sulle ali di racconti più o meno antichi della tradizione italiana, europea e del mondo. A cura di Teatro Gioco Vita.

21.00 I concerti del Conservatorio

I quintetti per pianoforte e fiato. Wolfang Amadeus Mozart Quintetto KV 452. Ludwig Van Beethoven. Quintetto op. 16. Camillo Mozzoni oboe, Ivano Rondoni clarinetto, Alfredo Pedretti corno, Fausto Polloni fagotto, Christa Bützberger pianoforte.

23.00 TGL Sera

Le notizie da Piacenza e provincia.

23.30 Le Strade della Vita

La rubrica settimanale dedicata alla vita della Diocesi. (r)