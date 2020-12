Su Telelibertà i concerti del Conservatorio con i quintetti di Mozart e Beethoven

In programma stasera (26 dicembre) alle ore 21 su Telelibertà una serata ricca di musica, con i concerti del conservatorio “Nicolini” di Piacenza. Stavolta i protagonisti saranno i quintetti per pianoforte e fiati di Mozart e Beethoven, mentre le sonate di Beethoven e Schubert – eseguite dalla celebre pianista Dorella Sarlo – compariranno sempre sugli schermi di Telelibertà il 31 dicembre alla stessa ora. L’inizio del 2021 sarà all’insegna ancora di Beethoven e delle sue sonate per violino e pianoforte eseguite da due docenti del Conservatorio, Marco Rogliano e Marco Alpi, nel concerto trasmesso alle 21. Il pianista Massimo Colombo, con il suo piano solo concert, porterà nelle case dei piacentini la musica jazz di Charlie Parker, Tadd Dameron, Thelonius Monk, Bud Powell e Red Garland, il 2 gennaio in prima serata. La rassegna televisiva terminerà il 6 gennaio alle 14.30 con la messa in onda del concerto eseguito da tre allievi del Nicolini (Pietro Miragoli, Maria Clara Franguelli, Wolha Karmizawa) che si cimentano con altrettante sonate di Beethoven.

