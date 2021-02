Un anno di Covid: stasera puntata speciale di “Nel Mirino” su Telelibertà

Dodici mesi di Covid. Se ne parlerà stasera durante la nuova puntata di “Nel Mirino”. La trasmissione, condotta dalla direttrice di Telelibertà e Liberta.it Nicoletta Bracchi, è in programma stasera, venerdì, alle 21 sul canale di Telelibertà. Diversi sono gli ospiti che si confronteranno: dopo il saluto del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, a raccontare il loro “anno di Covid” saranno il direttore generale dell’Ausl di Piacenza Luca Baldino, l’infermiera del 118 Alessandra Agosti, il direttore del pronto soccorso Andrea Magnacavallo, il direttore del dipartimento Terapia intensiva e rianimazione Massimo Nolli, la responsabile assistenziale del dipartimento Cure primarie Adonella Visconti, il primario delle Malattie infettive in pensione Daria Sacchini, il primario di Oncoematologia Luigi Cavanna, il gastroenterologo Francesco Giangregorio, la direttrice della rete di cure palliative Raffaella Bertè e il direttore del dipartimento di salute mentale Silvia Chiesa. Una nota a parte la meritano il giornalista Emiliano Raffo che insieme alla collega Federica Coppa e la responsabile dell’ufficio stampa dell’azienda Silvia Barbieri hanno realizzato il libro “Quella sottile linea rossa”, in uscita con Libertà da domani.

