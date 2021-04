Isa Mazzocchi e il Klimt: dame protagoniste a #LeDelizieDellArte su Telelibertà

Puntata da non perdere quella in onda stasera, 10 aprile, alle ore 20.05 come ogni sabato su Telelibertà. #LeDelizieDellArte, il format di approfondimento culturale ed enogastronomico prodotto dall’assessorato alla cultura del Comune di Piacenza per sopperire alle restrizioni e premiare convergenze inesplorate tra le eccellenze artistiche e culinarie nostrane, riaccompagnerà il pubblico alla Galleria d’arte Moderna “Ricci Oddi” per ammirare stavolta il “Ritratto di Signora” di Gustav Klimt, presentato dal critico Alessandro Malinverni.

Ma è tutta una puntata a dominante femminile, perché saranno due le dame d’eccellenza da incontrare. La “Signora” di Klimt è stata infatti reinterpretata in cucina da Isa Mazzocchi, pluripremiata chef del Ristorante “La Palta” di Bilegno di Borgonovo, una Stella Michelin.

Come anticipa l’assessore alla cultura, Jonathan Papamarenghi, la vicenda del doppio dipinto è stata di particolare ispirazione a Mazzocchi: “nel suo dolce ha messo alla base i colori bruni del cioccolato, aggiungendo sopra un secondo dolce dalle tinte e i gusti intriganti, giocando con i fiori, trasformando il piatto in cornice. E regalando inoltre al microfono non scontate riflessioni sulla nostra identità culturale”.