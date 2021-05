“Puliamo Piacenza”, stasera l’iniziativa protagonista di Nel Mirino su Telelibertà

“Difendiamo l’ambiente che ci circonda”. Attraverso questo slogan, si torna a parlare dell’iniziativa “Puliamo Piacenza” promossa da Editoriale Libertà insieme a Legambiente, Plastic Free e Comune per la raccolta dei rifiuti in città. Ad approfondire questo percorso di sensibilizzazione civica, stasera alle 21, sarà il format Nel Mirino su Telelibertà, canale 98 del digitale terrestre.

Gli ospiti saranno il direttore di Libertà Pietro Visconti, la referente provinciale di Legambiente Laura Chiappa, il portavoce di Plastic Free Paolo Bersani e il giornalista Antonio Cavaciuti. A condurre la puntata, come sempre, il direttore di Liberta.it e Telelibertà Nicoletta Bracchi.

Da non dimenticare le prime date in programma per la raccolta dei rifiuti: domenica 9 maggio, dalle 10 alle 12, nel parcheggio dell’ospedale di via XXI Aprile; sabato 29 maggio, dalle 15,30 alle 17,30, nella zona della logistica; domenica 13 giugno, dalle 10 alle 12, nel posteggio di viale Malta (la raccolta proseguirà poi lungo il Facsal).