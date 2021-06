Telelibertà, stasera “Star bene” approfondisce la malnutrizione

In Italia almeno il 15 per cento dei pazienti di ospedali e case di riposo è a rischio malnutrizione: se ne parla stasera, giovedì, nella nuova puntata di “Star bene”, la trasmissione in onda su Telelibertà alle 20.30. A condurla, come sempre, è la giornalista Marzia Foletti insieme a Luigi Cavanna, primario di Oncoematologia dell’ospedale di Piacenza e fautore delle unità speciali di continuità assistenziale (Usca), ma anche direttore scientifico della trasmissione.

“Un paziente su tre risulta malnutrito o a rischio malnutrizione – spiega la giornalista Foletti – ma non è finita qui, perché un paziente oncologico su cinque muore per motivi legati a carenze di alimentazione”.

Ospiti della puntata saranno Sabrina Emiliani, referente malnutrizione e team nutrizionale, e Angela Pozzoli, dietista del servizio dietetico aziendale e referente del percorso malnutrizione oncologico, entrambe dell’Ausl di Piacenza. “Io credo che questa tematica sia sconosciuta al grande pubblico e sottostimata dagli stessi medici – spiega Cavanna – non è un argomento di nicchia, ma se ne parla troppo poco”.