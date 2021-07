“Il filo rosso”, è online la nuova puntata della webserie di Scopri Piacenza

Prosegue la webserie “Il filo rosso”, nata per promuovere il portale turistico ScopriPiacenza.it, attraverso il viaggio di Giulia, appassionata di bici, foto e selfie, alla scoperta dei luoghi più belli e significativi della nostra città e della nostra provincia. Il “filo rosso” che guida il suo viaggio, e che la lega ad Andrea, suo ingegnoso e misterioso amico di penna, questa volta la porterà in altre location-simbolo del Piacentino.

Avevamo lasciato la nostra protagonista sulla sua bicicletta, in partenza per Bobbio, alla ricerca del luogo in cui San Colombano ingannò un orso: il suo percorso però si snoda lungo le rive del fiume Trebbia, facendole fare tappa in alcuni dei luoghi più belli e caratteristici della provincia, e che lei continuerà a raccontare ai suoi amici.

Sarà il portale Scopripiacenza.it ad aiutarla nel tragitto, facendole scoprire le soluzioni agli indizi delle lettere di Andrea e permettendole di esplorare Piacenza nel modo migliore, salvando i suoi luoghi preferiti e approfondendo i suoi interessi.

Nel terzo episodio, in onda da oggi – venerdì 23 luglio – scoprirete quali saranno le prossime tappe del percorso di Giulia, e i nuovi indovinelli che dovrà risolvere.

Potrete vedere tutti i video della serie “Il Filo Rosso” non solo su Youtube e sui social, ma anche sullo stesso portale: in una pagina dedicata verranno infatti raccolte tutte le puntate, per permettervi di seguire il viaggio di Giulia dall’inizio alla fine.

#seguiilfilorosso, la caccia al tesoro continua