Torna “Open House”: sabato 16 ottobre case aperte in città e provincia

Torna “Open House”, l’evento promosso da Editoriale Libertà per conoscere le abitazioni in vendita sul nostro territorio. L’iniziativa si terrà sabato 16 ottobre, in città e provincia. Si tratta della settima edizione di questa giornata ricca di opportunità per chi cerca la casa dei proprio sogni, nata nel solco di Abitare Piacenza, il portale online che raccoglie le migliori proposte delle agenzie immobiliari piacentine.

Abitare Piacenza riapre dunque le case ai piacentini, attraverso una giornata nella quale decine di immobili in città e provincia rimarranno a disposizione per essere visitati senza appuntamento e con un consulente professionista. Tutto l’evento di “Open House” sarà organizzato in quattro fasce orarie per permettere ai partecipanti di pianificare al meglio le loro visite: dalle 9 alle 11, dalle 11 alle 13, dalle 14 alle 16 e dalle 16 alle 18.

I vivaci palloncini blu con il logo “Abitare Piacenza – Open House”, nella giornata di sabato 16 ottobre, spiccheranno fuori dalle porte delle case aperte ai tour. Questo sarà il “segnale” che indicherà gli spazi visitabili in maniera capillare: diverse tipologie di immobili, dal centro alla periferia, con edifici di pregio o economici, singole o in condominio, ville, bilocali, trilocali e rustici affascinanti, adatti a tutte le richieste.