Allarme caro-bollette, stasera l’approfondimento di “Nel Mirino” su Telelibertà

In onda stasera, alle ore 21 su Telelibertà, una nuova puntata di “Nel Mirino”, il format dedicato ai principali temi d’attualità sul canale 98 del digitale terrestre. Stavolta lo spazio d’approfondimento si concentrerà sull’allarme caro-bollette, verso un autunno che si prospetta in salita – soprattutto nel portafoglio – per le famiglie: le bollette alle stelle e le materie prime introvabili potrebbero rappresentare un rischio concreto.

Di questo, e non solo, si parlerà nella puntata condotta dal direttore Nicoletta Bracchi, con diversi ospiti in videocollegamento: il commissario della Camera di Commercio e vicepresidente provinciale dell’Ance Filippo Cella, il responsabile energia di Gas Sales Roberto Ferrante, il direttore territoriale di Confesercenti Fabrizio Samuelli e il giornalista di Libertà Marcello Pollastri.

PODCAST – La puntata di “Nel Mirino” nasce sulla scia di “Giù la mascherina”, il podcast di Liberta.it – fruibile su Spreaker e Spotify – che si occupa dei temi di attualità con il contributo dei cittadini. Nei giorni scorsi, l’esordio del format ha approfondito proprio il carovita.

REPLICHE – Le repliche di “Nel Mirino” saranno trasmesse sabato alle ore 9 e 17, sempre su Telelibertà.