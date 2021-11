Dal medico al calciatore: i sogni dei giovani a “Nel Mirino” e in podcast

Cosa vogliono le nuove generazioni per il loro futuro? E come hanno adeguato o trasformato le proprie ambizioni in tempo di Coronavirus? È l’argomento al centro della prossima puntata di “Nel Mirino”, il format d’approfondimento di Telelibertà in onda stasera alle ore 21 sul canale 98 del digitale terrestre. Uno spunto nato anche dal podcast “Giù la mascherina” di Liberta.it, che ha dato voce ai giovani: quali sono i loro sogni professionali? I desideri resistono alle difficoltà dettate dalla pandemia?

A parlarne saranno gli ospiti del direttore Nicoletta Bracchi: lo startupper Riccardo Michelini, la responsabile del progetto “Youth worker” Greta Bernardi, l’imprenditrice commerciale di Cattaragna Sara Montuori, le giovani restauratrici di Bobbio Elisa Monfasani ed Emanuela Fistos, insieme al giornalista di Telelibertà Thomas Trenchi.

REPLICHE – Le repliche di “Nel Mirino” saranno trasmesse sabato alle ore 9 e 17, sempre su Telelibertà.

ASCOLTA IL PODCAST: