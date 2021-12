Lotta alla violenza sulle donne e bilancio regionale stasera ad Assemblea On ER

Settima puntata di Assemblea On E-R, in onda questa sera su Telelibertà dopo il TGL delle 19.30.

In primo piano, le iniziative dell’Assemblea per il contrasto alla violenza sulle donne, i conti della Regione Emilia-Romagna con l’approvazione del bilancio consolidato e la nuova norma che riguarda l’organizzazione delle aziende sanitarie. E poi ancora: i temi sollevati dai consiglieri regionali durante il question time svolto nell’ultima seduta d’Aula.

