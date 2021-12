Caregiver e violenza sulla donne: stasera nel format “Assemblea On ER”

Nona puntata di Assemblea On ER in onda questa sera su Telelibertà dopo il Tgl delle 19.30.

L’audizione delle associazioni sulle politiche per la vita indipendente e sul “dopo di noi”, il bilancio sulla legge della formazione professionale e l’inizio dell’iter che porterà la Regione ad avere una norma specifica per la tutela e la conservazione delle case dei personaggi illustri dell’Emilia-Romagna. E poi ancora: il racconto dell’Assemblea straordinaria per il contrasto alla violenza sulle donne e l’approvazione all’unanimità di una risoluzione dedicata ai caregiver. Questi sono i temi al centro della nona puntata di “Assemblea On E-R”, il format radiotelevisivo realizzato dal Servizio Informazione e comunicazione dell’Assemblea legislativa regionale.

Una puntata che avrà una copertina dedicata alla scarcerazione di Patrick Zaki per cui l’Assemblea legislativa ha chiesto con forza, in questi 22 mesi di reclusione, la sua liberazione. In apertura anche il commento della presidente Emma Petitti alla notizia della scarcerazione dello studente egiziano.