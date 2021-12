Dietro le quinte delle “Favole in Libertà” con il chitarrista Davide Cignatta

Galoppa la seconda edizione di “Favole in Libertà”, la striscia quotidiana sviluppata da Teatro Gioco Vita e Telelibertà, in onda ogni giorno fino all’Epifania, alle 20.10 dopo il TGL. A dare voce e vitalità alle favole, di sera in sera, dai Fratelli Grimm a Dickens e Perrault alla tradizione popolare e quella europea, sono gli attori di Teatro Gioco Vita, Nicola Cavallari e Michele Zaccaria, accompagnati dal chitarrista-menestrello Davide Cignatta, volto noto dei Cani della Biscia, recentemente già al lavoro con Cavallari alla Galleria Ricci Oddi.

