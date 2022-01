Michele Zaccaria, volto nuovo del Gioco Vita e delle “Favole in Libertà” su Telelibertà

0

Una fiaba diversa ogni sera, fino all’Epifania, sempre alle ore 20.10 dopo il TGL, per portarsi a casa una risata, uno spunto di riflessione, una morale, una storia da continuare a tramandare. Le “Favole in Libertà” di Teatro Gioco Vita e Telelibertà proseguono il cammino e ci traghettano nell’anno nuovo. Ad alternarsi sullo schermo, accanto alla chitarra di Davide Cignatta, gli attori narratori Nicola Cavallari e Michele Zaccaria, volto abbastanza nuovo per il pubblico piacentino, con il quale, durante le riprese allo Spazio Luzzati, abbiamo avuto l’occasione di iniziare a familiarizzare.

