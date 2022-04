Liberta.it in crescita: 1,5 milioni di visite mensili. Un lettore su due è under 44

Continua a crescere il sito d’informazione Liberta.it. E si fa largo tra i giovani. Lo dimostrano i dati: il 51,23% degli utenti ha un’età compresa tra i 18 e i 44 anni (fonte Google Analytics). Il portale digitale di Editoriale Libertà, quindi, viene consultato da un pubblico trasversale, a partire dalle nuove generazioni. Allargando la fascia anagrafica, la quota di lettori online dai 18 ai 54 anni arriva persino al 70,71%. “È il risultato di un impegno quotidiano – sottolinea Nicoletta Bracchi, direttore di Liberta.it e Telelibertà – che mette al centro la cronaca, le voci del territorio e l’innovazione del linguaggio. Oltre i numeri, infatti, c’è un flusso di notizie che prosegue senza sosta, a servizio dei cittadini, dal capoluogo alla provincia, dal centro alle periferie. Obiettivo: correttezza, tempestività e completezza”. Uno sforzo riconosciuto dalla fidelizzazione degli utenti, sintomo di qualità nell’informazione: quelli che leggono Liberta.it tutti i giorni sono il 74,74% (fonte Google Analytics).

Rispetto agli altri siti d’informazione nel nostro territorio, inoltre, Liberta.it conta oltre 1.500.000 di visite totali al mese, contro le 772mila del competitor più vicino (fonte Similarweb).

L’interfaccia del portale è stata aggiornata di recente, con grafiche più gradevoli e un’impaginazione più snella per migliorare la consultazione delle notizie. Il sito offre varie sezioni: cronaca, economia e politica, cultura e spettacoli, enti e imprese, sport e non solo, ma anche una suddivisione basata sui luoghi, oltre ai blog tematici e alla rubrica “Green future” dedicata alla sostenibilità. Un importante spazio viene inoltre riservato ai video, con contenuti pensati ad hoc per il web e i servizi del Tgl curati dai giornalisti Michele Rancati, Marzia Foletti, Nicoletta Marenghi, Marco Molinari, Marcello Tassi, Thomas Trenchi e Marco Vincenti.

Da non dimenticare, poi, i podcast: le trasmissioni audio fruibili su Liberta.it, Spreaker e Spotify si sono ormai ritagliate un ruolo nell’informazione degli utenti, con 32.400 ascolti da ottobre ad oggi.

Altre iniziative sono in cantiere nella redazione di Liberta.it, sulla spinta dei dati in costante crescita per quanto riguarda la leadership e l’interesse dei lettori.