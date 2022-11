Piano Aria, agricoltura e disturbi alimentari nella puntata di Assemblea On-ER

Aiuti straordinari per l’agricoltura e la pesca, le disposizioni per la qualità dell’aria in Emilia-Romagna, assistenza e prevenzione dei disturbi alimentari e poi alcuni dei temi al centro dei question time in Aula.

Sono questi gli argomenti al centro della 30esima puntata di Assemblea On ER, il settimanale radio-televisivo dell’Emilia-Romagna che racconta le attività dell’Assemblea legislativa, in onda ogni mercoledì alle 20.05 su Telelibertà.

Per quanto riguarda l’agricoltura, sono in arrivo 5,7 milioni di euro per interventi urgenti a favore del settore agricolo, agroalimentare e ittico.

Grazie alla nuova legge approvata all’unanimità dall’Assemblea legislativa i fondi straordinari, ricavati dal bilancio regionale, andranno alla ricerca per il contrasto alle fitopatie e agli effetti del cambiamento climatico, alla progettazione di impianti irrigui per le bonifiche e alla riduzione del costo del gasolio per le barche da pesca.

Altro argomento trattato dall’Aula è il Piano Aria 2030, che supera l’esame dell’Assemblea legislativa. Sarà dotato di un finanziamento di 150 milioni di euro, di cui 67 nel primo triennio che aumenteranno a 68 nel triennio successivo. Trasporti, agricoltura e riscaldamento domestico sono i settori su cui sono previsti i maggiori interventi per limitare le emissioni. Per ridurre il biossido di azoto l’impegno specifico è quello di togliere dalla circolazione sia i veicoli Euro 4 sia i tanti veicoli Euro 0 ancora presenti sulle nostre strade. Per quanto riguarda il riscaldamento domestico il piano mette sotto osservazione i camini aperti. Sono 84mila e, secondo i dati inseriti nel Piano, ogni camino impatta come 2.400 stufe a gas.

A seguire, question time su periti agronomi e liberi professionisti, sugli spazi verdi e la forestazione urbana, sugli extraprofitti delle multiutilities e sulle azioni intraprese per contrastare il fenomeno delle aggressioni ai danni dei medici e infermieri nei pronto soccorsi e nei reparti ospedalieri.

