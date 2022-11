Piacenza, quale visione? Il sindaco Tarasconi stasera a “Nel mirino” su Telelibertà

Un ampio approfondimento sulla visione politica del sindaco di Piacenza Katia Tarasconi. Dopo la recente approvazione in consiglio comunale delle linee di mandato 2022-2027, la prima cittadina sarà ospite della trasmissione “Nel mirino” in onda stasera alle 21 su Telelibertà, canale 76 del digitale terrestre. Il format d’attualità, condotto dalla direttrice Nicoletta Bracchi, si focalizzerà proprio sui punti programmatici proposti dalla giunta e deliberati dall’aula di palazzo Mercanti, attraverso un ampio dibattito tra maggioranza e opposizione.

Attenzione ai temi principali della città, come il centro storico, l’ambiente, il verde, la mobilità, il decoro urbano, la cultura, i giovani e la sicurezza. Tra le altre cose, l’agenda-Tarasconi prevede grandi concerti al campo Daturi, l’aumento dell’offerta abitativa e la ristrutturazione di alloggi Erp (Edilizia residenziale pubblica), una “stanza del silenzio” dedicata a momenti di preghiera e meditazione silenziosa senza distinzione di confessione e credo, i frutteti di comunità, la prosecuzione di tutte le riqualificazioni in sospeso, da piazza Cittadella/Casali all’ex rimessa Berzolla, dal comparto di Terrepadane all’ex ospedale militare, dall’acquisizione della Pertite a quella dell’ex Acna, e non solo. Il sindaco Tarasconi ne parlerà anche con il giornalista di Telelibertà Thomas Trenchi e alcuni rappresentanti delle categorie.

Le repliche di “Nel mirino” sono in programma sabato alle 9 e alle 17, domenica alle 9.55 e alle 18.