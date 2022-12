Dalla Ca’ Longa a Vicobarone: prosegue su Telelibertà “Emilia Food&Wine”

Stasera, venerdì 23 dicembre, alle ore 20.30 su Telelibertà (canale 76 del digitale terrestre e live streaming su Liberta.it) prosegue il nuovo format televisivo targato Destinazione Turistica Emilia. La seconda puntata di “Emilia Food&Wine” condurrà gli spettatori in due luoghi rappresentativi delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio.

Le telecamere, attraverso riprese e immagini raffinate, accompagneranno dapprima gli spettatori all’interno – e dietro le quinte, oltreché in cucina – del ristorante Ca’ Longa gestito dalla ventottenne Valentina Bocciarelli all’interno di una cascina di metà Ottocento appena fuori città lungo la via Emilia Parmense nella zona del Montale. Come recita la Guida Michelin, è un luogo che, attraverso piatti spesso complessi ed elaborati, offre una cucina del futuro: l’innovazione senza rinnegare il fascino della tradizione, sferzata dalla creatività, i colori e le suggestioni del giovane cuoco ventiseienne Manuel Castillo, originario di Santo Domingo.

Nella seconda parte della puntata si andrà in una cantina, come già nella precedente e come sarà anche nelle successive. Il pubblico incontrerà da vicino Gian Maria Bonini della Cantina Vicobarone: l’abbinamento con i piatti firmati Ca’ Longa ricadrà sul loro cavallo di battaglia “Iridium”, un brut 100% Pinot dal colore giallo paglierino e i riflessi dorati.

Le prossime puntate, realizzate dal regista Giuseppe Piva, l’autore Gero Guagliardo, con le riprese di Davide Franchini e l’editing video di Ilaria Giangrande, proseguiranno a gennaio in date da definire.