Car of the Year 2024: la macchina dell’anno è la Renault Scenic E-Tech

La vettura elettrica della Losanga vince il premio di auto dell’anno 2024

A trionfare, dal palco del Salone dell'Auto di Ginevra, che è tornato in forma smagliante dopo quattro anni di assenza, come Car of the Year 2024 è la Renault Scenic E-Tech. L'auto francese ha infatti ottenuto ben 329 voti, davanti alla BMW Serie 5, seconda classificata con 308 punti, e staccando completamente la terza sul podio, la Peugeot 3008 (197 punti). Una sfida piuttosto serrata, quella fra le prime due classificate, che ha però visto vincere, alla fine, il crossover elettrico di casa Renault. Interessante notare come anche nei due anni precedenti di premiazioni abbiamo trovato due auto completamente elettriche: nel 2023 vinse la Jeep Avenger, mentre nel 2022 la Kia Ev 6.

La Scenic ha alle spalle ben ventisette anni di storia, che l’hanno vista infatti trasformarsi da una monovolume classica a un crossover elettrico con la nuova versione E-Tech, completamente elettrica. Una familiare da vivere, concepita per il benessere e il comfort di tutta la famiglia, che, con una motorizzazione al 100% elettrica, offre una lunga autonomia sostenibile, di una media di 500 KM. Sebbene abbia abbandonato le dimensioni delle monovolume che spopolavano vent’anni fa, la nuova Scenic si presenta comunque con un abitacolo molto spazioso, una moltitudine di vani portaoggetti e un bagagliaio eccezionalmente grande.

La nuova Renault Scenic E-Tech nasce in quattro allestimenti diversi, con prezzi variegati, e due tipologie di motorizzazione con due differenti pacchi batteria. La combinazione fra le differenti potenze del motore e delle batterie, unite ad accessori di serie di diversa natura, portano la Renault Scenic E-Tech ad avere un prezzo fra 40 e i 50mila euro. L’auto verrà commercializzata a partire da aprile 2024.

La giuria del premio Car of the Year 2024 era composta da 58 membri, a rappresentanza di 22 diversi paesi con un solo, eterno obiettivo: trovare la miglior macchina in vendita attualmente disponibile sul mercato. E, per il 2024, sembra proprio essere la Renault Scenic E-Tech.

di Marta Gravina