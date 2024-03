Streaming e intrattenimento: ma quanto mi costi?

La frammentarietà del mercato dei servizi in streaming ha aumentato i costi: come risparmiare?

Nel corso degli ultimi anni, l’abbonamento a servizi di streaming è diventato la norma per guardare film e serie TV. Da Netflix a Prime Video, da Disney+ ad HBO Max, per passare a Sky Now: la scelta è ampia, diversificata e quasi spaesante, ma soprattutto… costosa. La proliferazione delle piattaforme di intrattenimento ha infatti portato con sé un aumento dei costi mensili in tutte le case, specialmente se si tratta di famiglie. Se si sommano i canoni mensili di tutti i servizi a cui noi, o i nostri cari, vorremmo abbonarci, la cifra si fa rapidamente considerevole, avvicinandosi o anche superando il costo della pay-TV tradizionale, in alcuni casi.

Cosa fare per abbattere i costi? Vi aiutiamo con qualche soluzione rapida:

1. Selettività: non è necessario abbonarsi a tutte le piattaforme contemporaneamente. Scegliete quelle che offrono i prodotti che vi interessano di più, eliminando gli abbonamenti che utilizzate meno in un dato periodo 2. Periodi di prova gratuiti: molti servizi, se non tutti, offrono sconti o periodi di prova gratuiti. Potete sfruttarli sia per testare la piattaforma, sia per seguire la singola serie dell’intero catalogo che vi interessa. 3. Condivisione degli abbonamenti: la maggior parte dei servizi streaming permette di creare profili utente multipli, rendendo possibile la condivisione con altre persone, amici o familiari, per ammortizzare i costi. Uno dei servizi più utili in questo senso è GoSplit, qui trovate tutti i dettagli!

La frammentazione del mercato e i costi crescenti sono due problemi che attanagliano ogni mercato attualmente, compreso quello dell’intrattenimento. Pur essendo difficile prevedere l’evoluzione del panorama dello streaming in futuro, possiamo farci furbi e, con qualche strategia, cercare di risparmiare qualcosa ogni mese. Siate selettivi, consapevoli, ma soprattutto: condividete!

E per qualche consiglio aggiuntivo su come risparmiare sugli abbonamenti in streaming, vi rimandiamo alla guida degli esperti di tuttotek.it, cliccate qui!

di Marta Gravina