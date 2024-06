Un computer per andare sott’acqua? Sì, scopriamoli insieme!

Il computer subacqueo è uno strumenti fondamentale per chi è appassionato di immersioni o di esplorazioni sottomarine

Un computer subacqueo è un dispositivo concepito per assistere i subacquei durante le immersioni, fornendo informazioni essenziali in tempo reale per garantire sicurezza e migliorare l’esperienza. Questi dispositivi sono costruiti con materiali robusti e resistenti alla corrosione, come l’acciaio inossidabile, il titanio o polimeri rinforzati, per assicurare la massima durabilità in ambienti marini. Sono progettati per operare a diverse profondità, variando dai pochi metri fino a oltre 100 metri, a seconda del modello.

I computer subacquei monitorano e registrano una serie di dati importanti, tra cui la profondità attuale, il tempo di immersione, la temperatura dell’acqua e la velocità di risalita. Queste informazioni vengono utilizzate per calcolare i tempi di decompressione e per avvisare il subacqueo quando è necessario fare una sosta di sicurezza. Alcuni modelli avanzati includono funzionalità come il monitoraggio della miscela di gas respirato (come l’aria arricchita di nitrox), la connettività wireless per il trasferimento dei dati e la possibilità di collegarsi a sensori esterni, come quelli per il monitoraggio del battito cardiaco.

L’interfaccia di un computer subacqueo è progettata per essere intuitiva e facilmente leggibile, con schermi ad alto contrasto che mostrano chiaramente tutte le informazioni necessarie anche in condizioni di scarsa visibilità. Alcuni modelli includono funzioni aggiuntive, come la bussola digitale, l’orologio, il calendario e l’allarme di profondità massima raggiunta.

I computer subacquei rappresentano un’evoluzione significativa rispetto ai metodi tradizionali di pianificazione delle immersioni, offrendo una maggiore precisione e riducendo il rischio di errori umani. Grazie alla loro capacità di adattarsi in tempo reale alle condizioni dell’immersione e ai profili di immersione individuali, forniscono un livello di sicurezza superiore per i subacquei ricreativi e professionisti. Ecco due esempi disponibili sul mercato:

SUUNTO Dive D5: è un computer subacqueo in stile orologio. La durata della batteria si attesta fino a 12 ore in modalità immersione e fino a 6 giorni in modalità tempo. Funziona fino a 100m di profondità.

Cressi Leonardo: si tratta di uno dei più venduti su Amazon; la distribuzione delle informazioni/contrasto dello schermo, le proporzioni e le dimensioni delle cifre sono stati studiati per facilitare la lettura.

di Francesco Messin