Porta la tua musica preferita anche in acqua: ecco le casse bluetooth impermeabili

Ascolta le hit dell’estate direttamente in acqua!

L’estate è arrivata e tra un tuffo in piscina e un bagno a mare è sempre tempo di rilassarsi e divertirsi con i propri artisti e brani preferiti e una cassa bluetooth è proprio quello che ci vuole, possibilmente impermeabile, per far non sentirsi mai soli. Si tratta di un dispositivo portatile progettato per connettersi ad altri dispositivi compatibili, come smartphone, tablet, computer o altri dispositivi che supportano la trasmissione audio via bluetooth.

Le casse bluetooth sono generalmente leggere e facili da trasportare, con dimensioni che possono variare da piccole abbastanza da poter essere messe in una borsa a quelle più grandi da portare a mano. La connessione senza fili tramite elimina la necessità di cavi e offre maggiore libertà di movimento.

Questi dispositivi sono dotati di una batteria interna ricaricabile, che consente diverse ore di riproduzione continua, con una durata che varia da modello a modello.

Alcuni modelli sono progettati per essere resistenti, con caratteristiche come la resistenza all’acqua e agli urti, rendendoli ideali per l’uso all’aperto o in ambienti più impegnativi. Ed è qui che entrano in gioco i modelli adatti all’estate da poter portare in spiaggia, a bordo piscina o anche in un’escursione in montagna, fra rocce, cespugli, ruscelli, fiumi e laghetti. Tutto risulta essere perfetto con musica di sottofondo, possibilmente con un audio top.

Ci sono diversi brand e diverse aziende che realizzano questo genere di dispositivi, ecco i due che consigliamo oggi:

JBL Charge 4: JBL è un’azienda premium in questo settore e questa cassa presenta delle caratteristiche eccellenti, a partire dal suono a finire alla sua resistenza strutturale.

Ultimate Ears: si tratta di un brand meno popolare della sopracitata JBL ma i cui prodotti risultano essere affidabili e di qualità e, anche in questo caso, perfetti per le vacanze estive.

di Francesco Messina