NVIDIA e le GPU: cosa sono e perché se ne parla tanto?

Forse avrete sentito negli ultimi tempi parlare di GPU e NVIDIA. Ma perché ?

Per molti anni i termini “NVIDIA” e “GPU” erano familiari principalmente agli appassionati di videogiochi e ad alcuni professionisti del settore. Cominciamo quindi con una breve spiegazione. Una GPU, o Graphics Processing Unit, è un microchip progettato per velocizzare operazioni specifiche. Come suggerisce il nome, queste unità sono nate per gestire applicazioni grafiche, come la visualizzazione in tempo reale di immagini, video, modelli 3D e molto altro. Oggi, tuttavia, le GPU vengono utilizzate anche per accelerare calcoli complessi e operazioni matematiche, in particolare nei campi dell’intelligenza artificiale. Proprio questa applicazione ha contribuito notevolmente alla loro recente popolarità. NVIDIA, invece, è una delle principali aziende specializzate nella progettazione e commercializzazione di GPU. Vediamo quindi i principali tipi di GPU NVIDIA disponibili.

GPU per il gaming. Ancora oggi milioni di appassionati di videogiochi scelgono le GPU NVIDIA per il gaming. Si tratta di prodotti accessibili, con prezzi che vanno da circa 300 a 1000 euro, progettati per garantire un’esperienza di gioco fluida e reattiva su PC.

GPU per uso professionale. Questa categoria di GPU è destinata a un utilizzo più tecnico e può avere costi più elevati, fino a qualche migliaio di euro. Questi prodotti sono studiati per accelerare il lavoro in ambiti come la progettazione meccanica, lo sviluppo infrastrutturale e molto altro, e possono essere utilizzati anche per eseguire simulazioni e test preventivi.

GPU per l’intelligenza artificiale. Questo è il settore che ha contribuito maggiormente al recente successo di NVIDIA, dato che le sue GPU per AI sono tra le più avanzate disponibili sul mercato, spesso con costi che superano i 20.000 euro ciascuna. Queste GPU sono utilizzate principalmente da aziende e centri di ricerca che operano con l’intelligenza artificiale.

In realtà, pur avendo caratteristiche e potenze di calcolo diverse, tutte queste GPU condividono la stessa tecnologia di base. In altre parole, una GPU da gaming potrebbe teoricamente essere usata per applicazioni di AI e viceversa, anche se con prestazioni differenti. Interessante, non è vero? Se volete provare l’ebbrezza, perché non date un’occhiata alla guida ufficiale alle GPU di tuttotek.it?

di Alberto Bacchin