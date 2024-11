Efficienza compatta: SwitchBot K10+ Pro, il robot aspirapolvere che fa tutto da solo

Potente, intelligente e facile da usare: il nuovo SwitchBot K10+ Pro raggiunge anche gli angoli più difficili

Negli ultimi anni, i robot aspirapolvere hanno semplificato la gestione delle pulizie domestiche grazie a tecnologie sempre più avanzate. Tra i dispositivi più promettenti, lo SwitchBot K10+ Pro si distingue per le sue funzionalità, unite a un design compatto che gli consente di raggiungere anche gli spazi più stretti, come tra le gambe delle sedie. Il sensore LiDAR e i sistemi di rilevamento ostacoli migliorano la navigazione, evitando urti e garantendo un’efficienza di pulizia elevata. Se ne volete sapere davvero tutto, vi rimandiamo all’articolo completo dei ragazzi di tuttotek.it!

Questo modello vanta una potenza di aspirazione di 3000 Pa, capace di raccogliere efficacemente polvere e sporco anche nelle zone più difficili. Il sistema di auto-svuotamento è tra le caratteristiche più apprezzate: la stazione di ricarica è dotata di un sacchetto antibatterico da 4 litri, che elimina la necessità di svuotare manualmente il serbatoio del robot per circa 90 giorni.

Oltre all’aspirazione, il K10+ Pro include una funzione di lavaggio, utile per una pulizia leggera delle superfici. La funzione è pensata per rimuovere polvere superficiale, ma non può sostituire un lavaggio profondo dei pavimenti. La tecnologia di riduzione del rumore SilenTech consente inoltre un funzionamento silenzioso, e la modalità “Non disturbare” può essere attivata per evitare rumori in orari specifici.

L’app SwitchBot permette una gestione intuitiva e personalizzata del robot: divide automaticamente la casa in stanze e consente di selezionare potenza di aspirazione, zone di esclusione e programmi di pulizia. Il robot è compatibile con assistenti vocali come Alexa, Google Home e Siri.

In definitiva, lo SwitchBot K10+ Pro rappresenta una soluzione moderna e versatile per chi cerca un robot aspirapolvere compatto, in grado di raggiungere qualsiasi angolo della casa. Grazie alle sue tecnologie avanzate e alla gestione smart tramite app, offre una pulizia quotidiana pratica ed efficace, semplificando notevolmente la routine di chi desidera una casa sempre pulita senza sforzo.

di Marta Gravina