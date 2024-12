Ducati Streetfighter V4 2025: potenza e innovazione in un design senza compromessi

Una naked che unisce potenza estrema, tecnologia avanzata e design audace per dominare strada e pista

La Ducati Streetfighter V4 2025 rappresenta l’ultima evoluzione nel segmento delle naked ad alte prestazioni. Per saperne davvero di tutto, vi rimandiamo all’articolo completo dei ragazzi di tuttotek.it!

Pur non essendo ancora stata ufficialmente presentata, le prime immagini e indiscrezioni che circolano sul web stanno già facendo sognare gli appassionati. Derivata dalla celebre Panigale V4, questa nuova versione introduce la cosiddetta Fight Formula, combinando l’eccellenza tecnologica delle sportive Ducati con l’aggressività di una naked.

Il cuore pulsante della Streetfighter V4 2025 è un motore più leggero e potente, conforme alle normative Euro 5+, capace di erogare 214 CV per un peso di soli 189 kg. Questo si traduce in un rapporto peso/potenza di 1,13 CV/kg, un valore che la rende non solo una moto potente, ma anche estremamente reattiva e maneggevole.

Dal punto di vista ciclistico ed elettronico, la Ducati Streetfighter V4 2025 è all’avanguardia. Tra le principali novità troviamo il sistema di sospensioni Ohlins SmartEC 3.0 e il nuovo impianto frenante Race eCBS. Queste innovazioni, insieme al Dynamic Vehicle Optimization (DVO), rendono la moto estremamente performante sia su strada che in pista, posizionandola come una delle naked più avanzate sul mercato.

Esteticamente, la Ducati Streetfighter V4 2025 si distingue per un look audace e innovativo. Il proiettore anteriore full-LED è stato completamente ridisegnato, mentre al posteriore spicca il gruppo ottico diviso in due parti che forma la caratteristica “doppia C”, ormai simbolo distintivo della casa di Borgo Panigale. Il serbatoio da 16 litri è stato ottimizzato per garantire una migliore ergonomia, mentre lo scarico posizionato sotto il motore contribuisce ad abbassare il baricentro, migliorando la stabilità e la maneggevolezza.

Ducati ha saputo fondere alla perfezione l’anima sportiva della Panigale con l’essenza grintosa della Streetfighter, offrendo una moto che non è solo bella da vedere, ma soprattutto straordinaria da guidare. Le anticipazioni sulla Streetfighter V4 2025 fanno presagire un futuro di successo per questo modello, che si prepara a dettare nuovi standard nel segmento delle naked ad alte prestazioni.

di Marta Gravina