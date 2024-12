Huawei Mate X6: il pieghevole che ridefinisce l’esperienza mobile

Eleganza, potenza e innovazione: il pieghevole che riscrive le regole degli smartphone

Huawei presenta il Mate X6, uno smartphone pieghevole che punta a rivoluzionare il mercato. Per saperne davvero di tutto, vi rimandiamo all’articolo dei ragazzi di tuttotek.it!

Con un design raffinato, disponibile in tre colori (Nebula Gray, Nebula Red e Black), il dispositivo è incredibilmente sottile: solo 4,6 mm da aperto e 9,9 mm da chiuso, con certificazione IPX8 per la resistenza all’acqua.

Il display principale LTPO OLED da 7,93 pollici, con risoluzione di 2.440 x 2.240 pixel e luminosità di 1.800 nit, assicura immagini nitide e vivide. Il display esterno da 6,45 pollici, protetto dal resistente vetro Kunlun di seconda generazione, raggiunge i 2.500 nit di luminosità, garantendo visibilità ottimale anche alla luce diretta del sole.

La fotocamera principale da 50MP, con sensore RYYB e apertura variabile f/1.4-f/4.0, offre scatti di alta qualità in qualsiasi condizione. A completare il comparto fotografico ci sono un teleobiettivo da 48MP con zoom ottico 4X e un ultra-grandangolare da 40MP, oltre alla tecnologia Ultra Chroma Camera, che assicura una riproduzione cromatica fedele e dettagliata.

Sul fronte delle prestazioni, il Mate X6 potrebbe essere dotato del chip Kirin 9020 e della GPU Maleoon 920, abbinati al sistema operativo EMUI 15. La batteria da 5.110 mAh supporta ricarica cablata rapida da 66W, wireless da 50W e inversa da 7,5W, garantendo autonomia e versatilità.

Disponibile dal 6 gennaio 2025, il Mate X6 arriva in configurazione unica con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna al prezzo di 1.999 euro. Un dispositivo pensato per chi cerca il massimo in termini di innovazione, design e prestazioni.

Huawei, con il Mate X6, si conferma pioniera nel settore, offrendo un prodotto capace di ridefinire il concetto di esperienza mobile e confermando la sua leadership nel mondo della tecnologia.

di Marta Gravina