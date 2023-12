Ecco i gadget high-tech da portare sulla neve

Con il freddo è finalmente arrivata anche la neve ad imbiancare le nostre montagne. Molti lettori sicuramente avranno già programmato la tradizionale settimana bianca, approfittando delle festività natalizie. Potevamo esimerci dal darvi qualche dritta sui gadget tecnologici da mettere in valigia accanto agli scarponi da sci? No di certo!

Smartwatch

Uno dei problemi più comuni per gli sciatori è consultare lo smartphone sulle piste. Trovare un luogo appartato, togliere guanti e occhiali e cercare di leggere le notifiche con le dita intirizzite è una sfida. Uno smartwatch ci può aiutare, mostrando tutte le varie notifiche senza dover tirare fuori il telefono dalla tasca. Inoltre può anche monitorare le nostre condizioni fisiche grazie ai sensori biometrici. Brand come Garmin e Suunto sono particolarmente apprezzati dagli amanti della montagna.

Custodie protettive

Molti smartphone tuttavia non sono adatti a temperature rigide e umidità. Per non parlare del rischio di cadute rovinose. Questi fattori possono portare a malfunzionamenti – ad esempio un improvviso calo della carica della batteria o addirittura danni permanenti ai dispositivi. Ecco perché potrebbero esservi utili delle custodie protettive contro il freddo e le intemperie. Si possono agganciare a zaini e cinturoni per un facile accesso e proteggono i dispositivi.

Zaino “airbag”

Ovviamente non possiamo dimenticarci della sicurezza sulle piste da sci. Anche in questo caso la tecnologia ci può venire in soccorso. Quest’altro gadget lo consigliamo soprattutto agli sciatori esperti che amano il fuori pista. Si tratta infatti dello zainetto airbag. Non è altro che un normale zaino equipaggiato con un airbag simile a quello delle automobili. In questo caso però lo scopo non è tanto quello di proteggerci dagli urti, bensì dalle valanghe! Gonfiandosi infatti, impedirà alla neve di bloccarvi completamente aumentando le probabilità di sopravvivenza.

Casco smart

Il secondo gadget invece è un casco smart, utile sia ad esperti che neofiti. Si tratta di un casco a tutti gli effetti che protegge il capo in cui però sono stati installati microfoni e altoparlanti, oltre che una connessione Bluetooth. In questo modo potrete connetterlo al telefono per ascoltare musica o effettuare chiamate, anche di emergenza! eReader

E infine, quando si rientra a casa dopo una lunga giornata di sci, cosa c’è di meglio di una bella cioccolata calda e un buon libro? Ma dato che noi siamo persone al passo con i tempi, perché non scegliere un eReader invece? Si tratta di una sorta di tablet, ottimizzato per la lettura. Lo schermo infatti è realizzato con una particolare tecnologia che non affatica gli occhi anche se utilizzato per ore. Compatto e leggero, un eReader può contenere un’intera biblioteca al suo interno, senza l’ingombro dei libri cartacei. E se vogliamo dirla tutta, salva la vita anche a molti alberi che non verranno tagliati per la carta. Esistono tanti brand diversi come Kindle, Kobo, Pocketbook o BOOX, ma tutti hanno un solo scopo: farvi rilassare portando sempre con voi tutti i vostri libri preferiti.

di Cristhian Greco