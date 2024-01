Pulizie domestiche: niente più olio di gomito con i robot aspirapolvere

Stanchi di passare l’aspirapolvere? Arrivate a fine giornata esausti a causa del lavoro e tutto vi va tranne che mettervi a pulire casa, questo è certo. Se già l’arrivo nei primi anni del ‘900 delle prime aspirapolveri elettriche portatili ha di molto semplificato e agevolato l’incombenza delle pulizie domestiche, è innegabile che comunque queste richiedano un determinato consumo di tempo ed energia che non sempre è possibile impiegare. E proprio per questo motivo, negli ultimi anni, sono sempre più diventati di uso comune i robot aspirapolveri, di cui sicuramente avrete sentito parlare col nome commerciale di Roomba che è stato, in effetti, il primo del suo genere commercializzato dall’azienda iRobot nei primi anni 2000.

La crescita di questo settore è stata repentina, veloce e quantomeno comoda per tantissimi consumatori ormai avvezzi e coccolati dall’innegabile comodità che i robot aspirapolveri portano con sé. Il primo fattore da prendere in considerazione lo abbiamo infatti già accennato: il risparmio di tempo ed energia. I robot lavorano in maniera autonoma, anzi potete programmarli a vostro piacimento negli orari in cui magari non siete neanche a casa o siete impegnati in altro, e vi liberano dall’incombenza di dover passare manualmente l’aspirapolvere. Le dimensioni compatte li rendono utilizzabili anche negli appartamenti più piccoli o molto ammobiliati, perché riescono agilmente ad accedere agli spazi più angusti o a passare sotto i mobili.

La presenza di sensori ad hoc, invece, consente ai robot aspirapolvere di muoversi in maniera intelligente ed evitando i vari ostacoli presenti in casa, riducendo il rischio di urtare altri oggetti o, ad esempio, di rovinare tappeti. Sì perché, in realtà, i modelli più avanzati (e ahimè costosi) di robot aspirapolvere non hanno solo la funzione di rimuovere lo sporco tramite l’aspirazione, ma possono anche lavare il pavimento con acqua.

Sono dunque indispensabili le funzioni di mappatura dell’ambiente circostante e la possibilità di controllarli comodamente anche da remoto, tramite le applicazioni proprietarie delle varie aziende.

Da Yeedi, a Xiaomi, passando per Ecovacs, Proscenic, l’intramontabile Samsung e la pioniera iRobot: di possibilità in termini di fasce di prezzo ne esistono a bizzeffe. E se volete sapere quali sono i migliori robot aspirapolvere a buon prezzo attualmente presenti sul mercato, vi rimandiamo all’articolo completo di tuttotek.it! A tutto questo possiamo aggiungere, fra i grandi pregi dei robot aspirapolvere, una maggiore efficienza energetica e un livello di rumore nettamente inferiore rispetto agli aspirapolvere tradizionali. Per far del bene all’ambiente, ma soprattutto ai vicini di casa.

di Marta Gravina