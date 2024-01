Ritrovare la forma dopo le vacanze: gadget tecnologici e cinque consigli

Il cenone natalizio è solo un ricordo, le decorazioni sono state riposte, e l’atmosfera festiva si dissolve lentamente. Mentre salutiamo il nuovo anno con speranza e entusiasmo, c’è un pensiero che affiora nella mente di molti: è giunto il momento di rimettersi in forma. E noi vogliamo provare ad aiutarvi suggerendovi cinque diverse tipologie di accessori o prodotti tech che possono venire in vostro soccorso, vediamoli.

1. Smartwatch e fitness tracker

L’universo degli smartwatch e dei fitness tracker è andato così tanto espandendosi da assumere gli stessi contorni di quello degli smartphone. Sono dispositivi indossabili multifunzione che vanno oltre il semplice orologio e che vi permettono di registrare i vostri allenamenti fornendovi dati come le calorie bruciate e la frequenza cardiaca, mentre vi permettono di restare collegati al mondo esterno tramite la ricezione di messaggi.

2. Cuffiette wireless

Imprescindibili per chiunque desideri allenarsi, le cuffiette wireless vi permettono di rimanere concentrati mentre la gente in palestra chiacchiera e si distrae. Ne esistono di diversi tipi, sia in-ear sia over-ear, e di tantissime marche diverse, come Samsung, Apple, Huawei e brand meno conosciuti come Tozo.

3. Bilancia smart

Nemica numero uno dopo le festività natalizie, la bilancia può essere in realtà uno strumento molto versatile e che può darvi una pletora di informazioni, oltre al banale peso corporeo. Conoscere la propria composizione corporea e determinare le percentuali di massa grassa e massa magra non è così semplice, ma questi strumenti tech possono darvene una stima da cui partire per iniziare la vostra trasformazione.

4. App per fitness

Grandi compagne virtuali per la perdita di peso, le app per fitness sono strumenti molto utili sia per organizzare, sia per monitorare i vostri allenamenti. Spesso offrono anche funzionalità interattive, che aumentano il coinvolgimento e la motivazione. Fra le più famose troviamo sicuramente MyFitnessPal, Fitbit e Strava, ma sono solo particelle di un universo in continua espansione.

5. Bottiglia per l’acqua smart

L’idratazione, si sa, nella perdita di peso è fondamentale. Si sa anche, però, che il vino e le bibite gassate sono decisamente più allettanti. Con l’utilizzo delle bottiglie d’acqua smart, dotate di sensori che monitorano il vostro consumo idrico quotidiano, potrete pianificare promemoria che vi ricordano di bere regolarmente. Acqua, nient’altro.

di Marta Gravina