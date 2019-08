Proroga per il senso unico in via Cremona, fine lavori entro la metà di settembre

Proseguono i lavori di raccordo della rete del teleriscaldamento nella zona di via Cremona, dove si rende necessaria una ulteriore proroga del senso unico di marcia in vigore attualmente, con direzione consentita dalla rotatoria con via Emilia Parmense e via Panini, verso via Caorsana.

La conclusione del cantiere, che ad oggi determina il restringimento di carreggiata e le modifiche alla viabilità, con limite massimo di velocità di 30 km orari, è prevista entro il 15 settembre, ma qualora l’intervento dovesse terminare nei giorni precedenti, sarà immediatamente ripristinato il doppio senso di marcia.