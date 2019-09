L’ex biglietteria di piazza Cittadella è “come nuova” ma sarà abbattuta

Il nuovo strato di vernice bianca non basterà a fermare le ruspe. Ma ora l’ex biglietteria di piazza Cittadella, in attesa della demolizione promessa dall’amministrazione comunale, è un po’ più decorosa. Merito di un gruppo di cittadini volontari che l’ha tirata a lucido per due mattine consecutive con pennelli e secchi di colore. E il risultato finale è stato più che incoraggiante: l’edificio, finalmente senza graffiti e rimasugli di colla dei manifesti, ha tutt’altro aspetto. Il comitato “Due piazze: Cittadella e Casali”, promotore dell’azione di cittadinanza attiva, ha proposto più volte di dare al fabbricato una destinazione d’uso culturale o sociale. Tuttavia, il sindaco ha dichiarato che non ci sarà alcun dietrofront e l’ex biglietteria di piazza Cittadella verrà abbattuta.

