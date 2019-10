Indice di criminalità, nel Piacentino i reati sono calati del 7% in un anno

Reati (denunciati) in calo del 7% nel Piacentino nel 2018 rispetto al 2017,con poco meno di 3.300 reati denunciati ogni 100mila abitanti, secondo una indagine pubblicata su Il Sole 24 Ore, nella quale la nostra provincia figura al 47esimo posto della classifica, guidata (in senso negativo) da Milano con 7mila reati ogni 100mila abitanti e seguita da Rimini e Firenze. All’ultimo posto (in senso positivo) Potenza, Benevento e Pordenone con circa 2mila reati denunciati ogni 100mila abitanti. Chiude la classifica Oristano con 1500.

Nelle statistiche per tipologia di reato, pubblicate sul quotidiano economico, Piacenza compare altre due volte: entrambe tra le città citate come migliori (quindi con il minor numero di denunce) nelle categorie Incendi e Associazione a delinquere.